Rodri se rapproche de ses grands débuts sous le maillot du Barça, après avoir participé à l'intégralité de la séance d'entraînement collective de l'équipe en vue d'affronter l'Athletic Bilbao pour l'ouverture de son parcours en Liga sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'équipe de Hansi Flick a bouclé sa deuxième séance d'entraînement de la semaine sur le terrain Tito Vilanova, après la large victoire face à l'Elche, avec un accent mis sur ses premiers pas en championnat sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Les chances augmentent de voir le match face à Bilbao, prévu le 27 août, marquer les débuts de Rodri en tant que joueur du Barça.

La séance d'entraînement a vu la participation de tous les joueurs de l'équipe première, à l'exception du blessé De Jong, qui est descendu sur la pelouse pour effectuer des exercices individuels et tester sa disponibilité.

Ont également participé aux entraînements, en provenance du Barça Atlètic et de l'équipe des jeunes, Hamza Abdel Karim, Alvaro Cortès, Xavi Espart, Brian Farinas et Eder Aller, bien qu'ils fassent déjà partie de la dynamique de l'équipe première.

Comme cela avait été le cas lors de l'entraînement du lundi, Rodri a bouclé l'intégralité de la séance avec le groupe.

L'entraînement du mardi a vu la participation de tous les joueurs de l'équipe aux exercices sur la pelouse, contrairement à la séance de récupération qui avait suivi la victoire face à l'Elche, permettant ainsi au champion du monde de participer pour la première fois à l'entraînement avec l'ensemble de ses coéquipiers.

L'équipe reprendra les entraînements demain à 9h30, et Hansi Flick tiendra ensuite une conférence de presse à 12h00, pour s'adresser aux médias avant le premier match du Barça en championnat sur la pelouse du Spotify Camp Nou.



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