Rodri, le milieu de terrain vedette de Manchester City, est devenu le centre des discussions lors de l'actuel mercato estival, alors que son contrat avec le club anglais expire à l'été 2027.

Alors que Manchester City tient à conserver ses services, le Real Madrid est considéré comme le club le plus intéressé par le recrutement du capitaine de la sélection espagnole et meilleur joueur du Mondial 2026, mais il fait face à la concurrence d'autres clubs.

Certains rapports de presse ont indiqué que le Paris Saint-Germain est apparu comme l'un des clubs intéressés par le recrutement de Rodri, tandis que le Barcelone tente d'entamer des négociations pour son transfert vers les Blaugrana, selon la radio catalane.

Les médias catalans ont précisé que le Barcelone souhaite renforcer son entrejeu, indépendamment de la blessure du Néerlandais Frenkie de Jong.

Le club catalan est séduit par les qualités de Rodri et s'est renseigné à son sujet ; la radio a indiqué dans une diffusion ultérieure, d'après ce qu'a rapporté le réseau «Foot Mercato», que le joueur rêve de porter les couleurs du Real Madrid, mais qu'il ne refuserait pas nécessairement une offre du Barcelone si l'occasion se présentait.