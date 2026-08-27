La recrue Rodri a fait ses grands débuts avec son club de Barcelone, lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao, qui s'est soldée par une victoire 2-0 du Barça sur la pelouse du Spotify Camp Nou, jeudi soir.

Rodri est entré en cours de jeu, à la 62e minute, à la place de Marc Bernal, disputant ainsi ses premières minutes sous les couleurs de Barcelone, après avoir manqué la première journée de Liga face à Elche.

Le journal Sport a rapporté que les supporters de Barcelone présents au Camp Nou ont accueilli Rodri par des applaudissements chaleureux et retentissants.

Rodri n'a pas eu besoin de beaucoup de minutes pour démontrer l'un de ses principaux atouts au service du Barça : le joueur était disponible presque en permanence pour recevoir le ballon, se proposant à ses coéquipiers et apparaissant comme une solution de passe constante, lorsque l'équipe avait besoin de se sortir du pressing de Bilbao.

La présence de Rodri a permis au Barça de baisser le rythme du jeu et d'aborder la rencontre avec davantage de sérénité. Il a également laissé une bonne impression dans le jeu aérien, remportant plusieurs duels.

Après le match, Rodri s'est exprimé au micro de la chaîne DAZN, affichant sa grande satisfaction après ses débuts sous le maillot de Barcelone.

Le milieu de terrain a déclaré : « Heureux de disputer mon premier match. Content de la victoire, nous avons remporté deux succès en deux matchs. Il est important pour moi de retrouver le rythme et de m'adapter à cette grande équipe. J'ai de bonnes sensations. »

Il a insisté : « L'été a été long, et je dois retrouver mon rythme rapidement. Je suis très satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées, et je suis là où je voulais être. Maintenant, nous devons travailler. »

Rodri a également salué la prestation de Lamine Yamal, qui a été l'une des vedettes de la soirée face à l'Athletic Bilbao.

Le milieu de terrain a expliqué que le jeune ailier traversait une période plus difficile et que ses coéquipiers avaient tenté de le soutenir, déclarant : « C'est incroyable. Il traversait une période où il était plus triste, nous avons essayé de lui remonter le moral, et nous avons vu la meilleure version de Lamine. »

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