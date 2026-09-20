Rodri met en garde le Barça : pourquoi répétons-nous la même erreur ?

Rodri, le milieu de terrain de Barcelone, a appelé ses coéquipiers à plus de calme et de maîtrise du ballon, après le retour de son équipe au score et sa victoire face à Séville sur le score de 3-1, samedi, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

L'international espagnol a affirmé que le match avait constitué une leçon importante pour l'équipe, après que Barcelone eut souffert dans la possession du ballon durant la première mi-temps.

Rodri a déclaré, dans des propos relayés par le réseau « Tribuna » : « Nous avons perdu beaucoup de ballons inutilement en première mi-temps », insistant sur la nécessité d'améliorer les passes et de contrôler le rythme du jeu.

Il a ajouté : « Nous devons parfois être plus calmes avec le ballon. Ce match demandait davantage de calme et des passes maîtrisées. »



Rodri a poursuivi : « J'ai le sentiment que ce match nous a donné une leçon extrêmement importante. Si tu continues de commettre la même erreur, pourquoi la répéter à nouveau ? »

Il a conclu : « Pep Guardiola me disait toujours qu'il n'existe pas de meilleur système que celui où ton équipe garde le ballon à elle seule. »

La prestation de Rodri a contribué à ce que Barcelone reprenne le contrôle du déroulement de la rencontre, tandis que Raphinha a complété son triplé.



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