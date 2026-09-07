L'Espagnol Rodri (30 ans) a prouvé qu'il était bel et bien le joueur dont le Barça avait besoin, après une seule titularisation avec l'équipe, alors même qu'il ne figurait pas parmi les candidats pressentis.

Le directeur sportif Deco est intervenu au milieu des incertitudes du Real Madrid pour boucler le dossier Rodri, à un moment où le Barça poursuivait la signature de Julian Alvarez.

Et bien que le coût de l'opération semblait limiter les chances de recruter un avant-centre pur de premier plan, le Barça a clôturé le marché des transferts en misant sur l'autosuffisance et en complétant l'effectif avec l'arrivée de Gabriel Jesus.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que Rodri s'est présenté comme un joueur capable de transmettre son expérience à un vestiaire jeune et d'accompagner Marc Bernal dans les étapes de sa croissance et de son développement, ce qu'a expliqué Hansi Flick en conférence de presse.

Après sa participation lors des deux premiers matches, l'entraîneur a décidé de titulariser Rodri sur la pelouse de Mestalla, où il a livré une prestation parfaite et sans faille, balayant tous les doutes quant à son entente avec Pedri en sélection.

À l'issue du match, Pedri a déclaré : « On dit toujours que Rodri et moi ne travaillons pas bien ensemble, mais la vérité, c'est qu'il est très agréable de jouer à ses côtés, et nous allons parfaitement nous comprendre. »

Les premières minutes de la rencontre ont vu une alternance des distances entre Pedri et Rodri : Rodri s'est positionné à proximité des premières passes en règle générale, tandis que Pedri avançait de plusieurs mètres dans sa zone d'intervention médiane, sans que cela les empêche d'échanger leurs rôles sur certaines séquences.

La communication permanente entre les deux s'est poursuivie tout au long de la rencontre, à laquelle s'ajoutait le lien de Rodri avec les deux défenseurs centraux pour gérer les distances entre les lignes lors de l'application du pressing.



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Le duo s'est cherché mutuellement et a multiplié les passes directes : Rodri a été celui qui a le plus reçu de passes de Pedri, avec 16 passes, tandis que Pedri a été celui qui a le plus reçu de Rodri, avec 19 passes.

Le Barça entame avec Hansi Flick sa troisième saison avec l'objectif de mener l'équipe vers la maturité, après avoir affiché une férocité offensive lors de sa première saison face à l'Europe et poursuivi dans la même idée lors de la deuxième saison.

Rodri constitue un élément décisif de cette évolution : à Mestalla, Flick a adressé un message d'autocritique en soulignant la nécessité de mieux contrôler le match après avoir mené 5-0, dans le but « d'économiser de l'énergie ». Il avait également insisté, après la victoire contre le Rayo Vallecano, sur l'importance de savoir prendre du répit avec le ballon en menant au score, un domaine dans lequel Rodri représente le profil idéal.

La première période a été marquée par une action où Rodri a reçu le ballon dos au jeu, près de sa surface de réparation, et a réussi à le conserver jusqu'à ce qu'il pivote et brise le pressing de Valence d'une longue passe.

Rodri incarne l'équilibre nécessaire à un Barça qui privilégie le jeu rapide : aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le joueur le plus calme et le plus maître du rythme qui permet aux joueurs offensifs de mieux exploiter la course, ce qu'a prouvé le but de Raphinha, né d'une interception de Rodri suivie d'une passe dans l'espace.

Hansi Flick a salué les qualités de Rodri en déclarant : « Tout ce que fait Rodri a du sens », ajoutant que cette situation était « une bonne chose pour Bernal ».

Flick a poursuivi : « Rodri est un joueur incroyable, non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. C'est un véritable leader dans tous les sens du terme. »

Les proches du joueur ont assuré qu'il lui fallait plusieurs semaines après le début de la saison pour atteindre son plus haut niveau de rythme et de disponibilité, ce qui fait de sa prestation à Mestalla le prologue d'une histoire passionnante à suivre tous les trois jours.