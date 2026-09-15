Rodri : je rêve de dîner avec une légende du Real Madrid

Rodri, le milieu de terrain vedette du Barça et de la sélection espagnole, a dévoilé des détails intimes de sa vie privée.

Interrogé lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol « Mundo Deportivo » sur son modèle footballistique, Rodri a répondu : « Sergio Busquets ».

Le joueur du Barça a par ailleurs désigné « Liverpool sous la direction de Klopp » comme l'adversaire le plus difficile qu'il ait affronté sur le terrain, tandis qu'il a classé « Pep Guardiola » comme le meilleur entraîneur sous les ordres duquel il ait travaillé.

Quant à l'adversaire qu'il considère comme un ami, la vedette espagnole a choisi « Dani Vivian, le joueur de l'Athletic Bilbao ».

Et s'il avait l'occasion de se rendre quelque part, Rodri a choisi « Manchester ». Le joueur du Barça a également révélé son plus gros défaut et sa plus grande qualité en déclarant : « Mon défaut, c'est que j'ai un caractère fort et un tempérament vif, et ma qualité, c'est que je suis toujours prêt à écouter et à m'améliorer ».

On a demandé à Rodri : « Quel est le titre que vous aimeriez lire un jour à votre sujet ? ». Il a répondu : « Je ne sais pas si cela ferait un bon titre, mais les enfants et les nouvelles générations me tiennent beaucoup à cœur, tout comme la capacité à leur transmettre des choses importantes. À Manchester, je collaborais avec une fondation qui s'occupe des enfants ».

Le quotidien a posé une question au milieu de terrain du Barça : « Si vous pouviez dîner avec n'importe quel personnage historique, qui choisiriez-vous ? ». Il a répondu : « Zidane ».

Rodri a conclu ses déclarations en évoquant le rêve personnel qu'il lui reste à réaliser : « Devenir père ».



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