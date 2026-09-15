Rodri, milieu de terrain du Barça, a dévoilé de nouveaux détails concernant son choix de rejoindre le club catalan, expliquant comment il a géré ses échanges avec le Real Madrid, et plus précisément avec l'entraîneur José Mourinho, durant la période qui a précédé sa décision de rejoindre l'équipe catalane.

Rodri, milieu de terrain du Barça, a déclaré dans un entretien accordé au quotidien espagnol « Mundo Deportivo » : « Mourinho m'a fait part de son désir de me voir le rejoindre et de ce que je pouvais apporter à l'équipe. Les échanges ont été très bons. Lorsque j'ai pris ma décision, je l'ai également appelé pour le remercier de son intérêt et de la qualité de ses échanges. Je le considère comme un entraîneur absolument formidable, et il l'a d'ailleurs prouvé partout où il est passé. »

Le joueur a affirmé que la relation entre les deux parties a été marquée par un respect mutuel, ce qu'a également confirmé le technicien portugais, après avoir salué la manière dont Rodri a mené l'ensemble de son transfert.

Mourinho a déclaré, dans un entretien accordé à l'émission espagnole « El Chiringuito » : « C'est un joueur exceptionnel, il s'est montré très courtois avec nous, et il n'y a rien de négatif à dire. »

La nouvelle recrue du Barça a expliqué dans l'entretien que sa décision reposait sur une « perspective sportive », soulignant que le choix de l'une des deux équipes n'a pas été un processus facile.

Rodri a conclu ses propos en déclarant : « Dire non au Real Madrid n'est pas chose facile, d'autant qu'ils m'ont traité de manière irréprochable. »



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