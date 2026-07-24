Le Real Madrid retient son souffle alors qu'il tente de boucler l'une des transactions les plus marquantes du marché des transferts estival, selon des rapports de presse.

D'après le journaliste anglais Ben Jacobs, l'international espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a révélé sa position quant à un transfert vers le club madrilène lors du mercato actuel.

Jacobs a indiqué que Rodri a déjà fait part aux dirigeants de Manchester City de son désir de rejoindre le Real Madrid, pour des raisons sportives et familiales, précisant que la direction du club anglais se prépare à recevoir une offre officielle, malgré sa volonté de conserver le joueur.

Il a ajouté que l'on ne s'attend pas à ce que la star espagnole signe un nouveau contrat avec City, Rodri plaçant un transfert vers le Real Madrid en tête de ses priorités cet été.

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L'intérêt du Real Madrid pour le recrutement de Rodri s'est accru après les performances remarquables qu'il a livrées lors de la Coupe du monde 2026, où il a été l'un des éléments les plus en vue de la sélection espagnole sacrée championne, grâce à sa capacité à imposer le rythme, à intercepter les ballons et à construire les offensives.

Rodri est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, tandis qu'il est perçu au sein du club merengue comme l'option idéale pour renforcer l'entrejeu.



