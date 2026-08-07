Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a exprimé son souhait de conclure au plus vite les négociations concernant son transfert au Barça, dans l'espoir de rejoindre l'équipe au retour des internationaux le 12 août, afin de ne pas perdre de temps dans son adaptation au projet de l'entraîneur Hansi Flick avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal espagnol Sport, Rodri passe ses vacances à Ibiza en compagnie de sa famille, tandis qu'il a confié le dossier des négociations à son agent, dans un contexte de nette avancée des discussions.

Le Barça connaissait déjà les conditions du joueur pour signer, ainsi que le déroulement probable des négociations avec Manchester City.

Après avoir obtenu l'accord du joueur, le club catalan a activé tous les documents relatifs à cet accord et a également soumis une offre officielle à Manchester City.

Rodri a demandé que l'affaire soit bouclée au plus vite, car son objectif est de rejoindre les entraînements du Barça à partir du 12 août avec le reste des internationaux.

Le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 ne souhaite pas perdre de temps durant sa phase d'adaptation à l'équipe, et espère que les deux clubs parviendront rapidement à un accord, d'autant que les écarts entre eux ne sont pas importants.

Rodri a informé la direction de Manchester City de son désir de porter le maillot du Barça durant la saison en cours.

Le joueur fait partie des éléments appréciés au sein du club anglais et jouit d'une grande estime en raison de son professionnalisme. Manchester City devrait faciliter son départ, tout en tenant à obtenir la contrepartie financière qu'il juge appropriée.

Rodri se rendra directement d'Ibiza à Barcelone si les choses vont vite, et il souhaite également faire ses adieux aux supporters de Manchester City et au personnel du club lorsque l'occasion se présentera.

Le joueur est en bonne condition physique et s'est presque totalement remis de la petite opération chirurgicale qu'il a subie au dos, même s'il aura besoin de retrouver le rythme des matchs, comme le reste des internationaux, avant de revenir sur les terrains à pleine capacité. Il estime qu'il sera dans sa meilleure forme pour disputer une saison qui exige le plus haut niveau de préparation.

Rodri a toujours été convaincu que le Barça représentait le meilleur choix sportif pour poursuivre sa carrière, malgré l'intérêt manifesté par le Real Madrid pour le recruter.

Finalement, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord, si bien que le joueur a demandé à son agent d'informer le Barça qu'il était disponible pour rejoindre ses rangs, et le club catalan n'a pas hésité à passer à l'action pour le recruter, en acceptant les conditions financières réclamées par le joueur.

Rodri dispose de garanties quant à son enregistrement normal en Liga, même si sa première apparition pourrait être repoussée jusqu'en septembre, dans un contexte où tous les internationaux arrivent dans une condition physique incomplète, et où Hansi Flick tient à ne prendre aucun risque en alignant un joueur avant qu'il ne soit pleinement prêt.