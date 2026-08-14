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Rodri évite cette chose après son arrivée en Angleterre

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Rodri, la star de Manchester City, s'est envolé jeudi soir de Madrid vers Liverpool, à bord d'un vol régulier de la compagnie Ryanair. 

Le journal Marca a indiqué que Rodri rejoindra ce vendredi les entraînements de Manchester City, alors que son transfert vers le Barça n'a toujours pas été finalisé. 

Rodri attendra le dénouement de l'opération avant de rentrer en Espagne dans les prochains jours. À ce jour, le Barça et Manchester City ne sont pas parvenus à un accord au sujet de ce transfert.

Les caméras de Jijantes ont saisi le moment de l'arrivée du joueur à Liverpool, ville située à environ 50 kilomètres de Manchester. 

Rodri, qui a passé une grande partie de ses vacances en Espagne après son sacre en Coupe du monde, n'a fait aucune déclaration après son arrivée en Angleterre.

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Le Barça souhaite boucler le dossier Rodri le plus rapidement possible, mais Manchester City cherche lui aussi à tirer le maximum de bénéfices financiers de l'opération. Bien que les positions des deux parties aient commencé à se rapprocher, elles ne sont pas encore parvenues à un accord définitif.

Le club anglais souhaite obtenir environ 70 millions d'euros fixes, tandis que la dernière offre du Barça s'est élevée à 65 millions d'euros, bonus compris.

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