Rodri et l'Espagne ont eu peur de rater l'Euro

Les joueurs de la sélection espagnole avaient la hantise d'une exclusion de l'Euro pour cause de nombreux cas de Covid-19.

Le milieu de terrain espagnol Rodri admet qu'il y a eu une "crainte" parmi l'équipe cette semaine qu'un test positif pour Covid-19 puisse les exclure du Championnat d'Europe après qu'une épidémie a menacé de faire dérailler leurs préparation.

Le milieu de terrain Sergio Busquets et le défenseur Diego Llorente ont tous deux été testés positifs et ont été contraints de s'auto-isoler, bien que Llorente ait rapidement pu rejoindre l'équipe après avoir ensuite été testé négatif. Cela a fait craindre au reste des joueurs qu'une flopée de nouveaux tests positifs s'ensuive – bien que cela n'ait pas été le cas jusqu'à présent.

Le terrain d'entraînement espagnol de Las Rozas a été placé en lock-out en réponse suite au test positif de Busquets, tous les joueurs étant testés quotidiennement pour le virus par mesure de précaution, tandis qu'une "bulle parallèle" de joueurs a été créée en cas de nombreux cas positifs.

Rodri admet que cela a créé une atmosphère tendue alors qu'ils attendaient les résultats, sachant que leur tournoi pouvait se terminer à tout moment : « Depuis quelques jours, chaque matin, lorsque les PCR [tests] sont effectués, il y a eu cette idée qui vous tournait dans la tête : 'S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de cas positif'. Ce serait très cruel », a-t-il déclaré au Guardian.

"Il y a une peur, pas tellement pour notre santé, car nous sommes jeunes et il semble peu probable que quelque chose de grave puisse nous arriver, mais que vous pourriez manquer l'Euro, a poursuivi le joueur de City. Busi [Busquets] l'a attrapé, il ne ressent rien du tout [symptômes] mais vous savez que cela pourrait signifier manquer quelque chose. C'est arrivé à Diego, même si heureusement c'était un faux positif et il peut revenir mais cette idée vous laisse un très mauvais pressentiment, une tristesse. La situation est ce qu'elle est, cependant; nous savons que c'est la période dans laquelle nous vivons. Et heureusement, il semble maintenant que nous allons de l'avant".

L'Espagne dispute son premier match de l'Euro lundi soir contre la Suède.