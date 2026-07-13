Lamine Yamal se retrouve sous les projecteurs à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, programmée ce mardi.

Même si ses statistiques dans ce tournoi sont encore loin de celles des stars de la Coupe du monde 2026, le jeune ailier du FC Barcelone bénéficie d’une grande confiance au sein de la sélection espagnole.

Interrogé en conférence depresse, son capitaine Rodri a pris sa défense tout en rappelant les progrès restant à accomplir pour atteindre la pleine maturité : « Le sélectionneur (Luis de la Fuente) a déclaré hier : “Lamine a besoin de plus de sérénité. Parfois, il est animé par un désir irrépressible de faire ses preuves. Il doit apprendre à canaliser cette anxiété.” »

Il a ajouté : « C’est un joueur essentiel pour nous, qu’il ait le ballon ou non. C’est un jeune homme très intelligent. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que dix-neuf ans. À certains moments du match, il suffit de le calmer un peu, car le football coule dans ses veines. »

Dans des propos recueillis par la chaîne RMC Sport, le milieu de terrain espagnol Rodri a affirmé que Yamal était déjà un joueur de classe mondiale malgré son jeune âge.

Il a déclaré : « Pour nous, c’est déjà une référence à son poste. Nous comptons sur lui pour jouer un rôle clé contre la France. Il a déjà montré une maturité exceptionnelle à l’Euro 2024. Deux ans plus tard, ce qu’il réalise n’étonne plus personne. À son âge, je n’avais pas encore commencé à jouer au plus haut niveau ; je n’étais probablement même pas encore professionnel. »

Rodri a conclu en soulignant que son coéquipier disposait encore d’une marge de progression dans sa lecture du jeu : « C’est un joueur très mûr. Il est évident qu’il y a des aspects qu’il doit encore améliorer, notamment dans sa compréhension des différentes phases de jeu. C’est tout à fait normal à son âge. C’est un jeune qui écoute attentivement, qui a toujours envie d’apprendre et qui est avant tout, pour nous, une référence à son poste. »