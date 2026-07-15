Rodri estime que l’arbitre a fait preuve d’indulgence envers la France

Rodri, le capitaine de l’équipe d’Espagne, a exprimé son mécontentement concernant l’arbitrage, malgré la victoire (2-0) contre la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi soir.

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche prochain, la Roja attend désormais le vainqueur de la demi-finale Angleterre-Argentine, disputée ce mercredi soir.

Le joueur de Manchester City a exprimé son mécontentement face à l’indulgence dont a fait preuve l’arbitre salvadorien Iván Barton face aux nombreuses fautes commises au cours de cette demi-finale, tout en saluant sa prestation globale.

« Depuis trois matchs, on vit ce genre de situation, a-t-il expliqué à la télévision espagnole. Il y a 10 ou 15 fautes qui ne sont pas sifflées. Et si elles ne sont pas sifflées, les défenses continuent à faire les mêmes fautes. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « L’indulgence est évidente, surtout aujourd’hui. Mais il a livré un match formidable. »

Rodri a d’ailleurs livré une performance majeure au milieu de terrain, imposant son rythme pendant l’intégralité de la rencontre.