L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a donné sa parole définitive au Real Madrid, rejetant toute offre en provenance d'autres clubs lors de ce mercato estival.

Il reste un an de contrat à Rodri avec Manchester City, mais il souhaite quitter l'Etihad Stadium pour rejoindre le Real Madrid.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Rodri n'avait qu'un seul souhait après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Espagne, compétition lors de laquelle il a également décroché le trophée de meilleur joueur : signer au Real Madrid.

Selon la radio EsRadio, citée par le quotidien catalan, le Real Madrid et Manchester City ont été informés de cette situation, ce qui a empêché le club anglais d'autoriser d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou le Barça à entrer dans les enchères pour le joueur, qui a été mis au courant de la situation lorsqu'il a été interrogé sur celle du joueur madrilène.

D'après la même source, le Real Madrid est déjà parvenu à un accord verbal avec le joueur espagnol, et la seule étape restante dans ce dossier consiste à finaliser les clauses du transfert, dont le montant se situe entre 65 et 75 millions d'euros selon les variables.

Elle a précisé que Rodri lui-même agissait auprès de la direction de Manchester City en tentant de faire baisser le prix du transfert afin de faciliter son départ vers le Santiago Bernabéu.

À moins d'un mois de la fermeture du marché des transferts, l'avenir de Rodri demeure incertain, entre son désir de rejoindre le Real Madrid et la volonté de Manchester City de conserver ses services.