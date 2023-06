Rodri Ballon d'Or ? La presse espagnole s'enflamme

Après la victoire de l'Espagne en Ligue des Nations, la presse espagnole espère voir Rodri remporter le Ballon d'Or 2023.

Dimanche, Rodri a conclu sa saison 2022-2023 de la meilleure des façons en remportant la Ligue des Nations, son premier trophée avec la sélection espagnole. Un titre qui vient s'ajouter à ceux de la Premier League, la FA Cup et bien sûr la Ligue des Champions conquis cette saison avec Manchester City. Buteur en finale de Ligue des Champions et meilleur joueur de la compétition, titre également reçu en Ligue des Nations.

Rodri Ballon d'Or ?

Forcément, un tel palmarès et une telle influence dans le jeu de ses équipes lui donne du crédit pour être nominé et même bien classé au Ballon d'Or 2023. En Espagne, on lui donne même de belles chances de l'emporter, devenant ainsi le premier espagnol récompensé depuis Luis Suarez en 1960. Ce lundi, la presse espagnole milite en effet pour que Rodri soit élu Ballon d'Or 2023, lui donnant en premier lieu de grandes chances de remporter le trophée de joueur de la saison de la FIFA.

Après Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, l'international espagnol vient donc se glisser parmi les candidats potentiels à la succession de Karim Benzema.