Rodri au Real Madrid, l'offre pharaonique

Le Real Madrid et le casse-tête Toni Kroos. L'absence du milieu de terrain allemand s'est fait cruellement sentir la saison dernière au Santiago Bernabéu, et nombreux sont ceux, dont Xabi Alonso, qui estiment qu'un remplaçant est indispensable. Cependant, les Merengues ne sont pas convaincus par ces remplaçants, ou du moins par la plupart d'entre eux.

De nombreux milieux de terrain de haut niveau, comme Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez, sont pressentis. Si Alonso estime nécessaire de recruter un milieu de terrain pour assurer la liaison entre la défense et l'attaque, le président Florentino Perez, lui, n'est pas convaincu par les options disponibles sur le marché. Il ne veut pas se ruiner, à moins que ce ne soit une certitude – une somme que seul Rodri Hernandez de Manchester City peut lui convenir.

Selon The Sun (via MD), les Merengues seraient prêts à débourser la somme exorbitante de 115 millions d'euros pour le joueur de 29 ans. Certains pensent que Rodri serait plus facile à recruter l'été prochain, alors qu'il ne lui reste que deux ans de contrat, et il n'est pas certain qu'il en signe un nouveau. Cela concorde vaguement avec les informations de Cadena SER selon lesquelles si Manchester City est prêt à le vendre pour 100 millions d'euros, le Real Madrid envisagerait une transaction.

L'une des variables qui influencent la volonté du Real Madrid de recruter Rodri, que ce soit cet été ou l'été prochain, est sa blessure. Les Merengues aimeraient avoir des indications quant à son retour à son meilleur niveau après ses neuf mois d'absence. Si cela se confirme, et si le Real Madrid reçoit des indications quant à la volonté de City de conclure une transaction, alors un transfert pourrait être envisagé. Jusqu'à présent, Pep Guardiola n'a montré aucun signe d'ouverture quant à un départ de Rodri, et il reste un élément clé de leurs plans.

Malgré toutes ces conditions, les discussions autour d'un transfert pour Rodri ne manquent pas. Il se pourrait bien que les Merengues souhaitent que Rodri fasse pression pour un transfert, ou demandent à City de le laisser partir, ce qui déclencherait un transfert pour eux.