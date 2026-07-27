Rodri arrive à Madrid : quelle en est la raison ?

Rodri, la star de Manchester City, est arrivé ce lundi dans la capitale espagnole, Madrid, alors qu'il est associé à un transfert vers le Real Madrid lors de l'actuel mercato estival.

L'avenir du capitaine de la sélection espagnole, sacrée championne du monde en 2026, reste en suspens entre un maintien à Manchester City ou un transfert vers le Real Madrid cet été.

Mais le journal « Marca » a affirmé que l'arrivée de Rodri à Madrid n'a aucun rapport avec le transfert probable vers le club merengue, mais qu'elle vise à subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures, afin de traiter un léger problème au dos.

De son côté, l'Italien Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, a précisé lors d'une conférence de presse que Rodri rejoindra l'équipe après l'opération.

L'entraîneur a déclaré : « L'opération aura lieu lundi, et il a besoin de repos ; il a besoin de se reposer et de récupérer. Il nous reviendra ensuite. »

Manchester City doit s'envoler pour Hong Kong demain mardi, et sera privé de l'un de ses joueurs les plus en vue au milieu de terrain, l'Espagnol Rodri, ainsi que de quelques autres joueurs comme Erling Haaland, Rayan Cherki et la nouvelle recrue Elliot Anderson, pour du repos après la Coupe du monde.