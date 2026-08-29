Le Barça a entamé, ce samedi, la préparation de son match face au Rayo Vallecano prévu après-demain lundi au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne de la saison 2026-2027, tandis que Rodri poursuivait son programme d'entraînement personnalisé à l'écart du groupe.

Selon le journal espagnol « Sport », Rodri a effectué des exercices en salle de musculation et s'est entraîné à l'écart de la séance collective, ce samedi.

Le milieu de terrain avait fait sa première apparition sous le maillot du Barça face à l'Athletic Bilbao, laissant de bonnes impressions, mais il suit un programme individuel depuis son arrivée à Barcelone, disputant un faible nombre de séances d'entraînement, le staff médical et de kinésithérapie du club travaillant à répartir progressivement ses charges afin qu'il retrouve le rythme des matches.

Le Barça affiche une sérénité totale quant à l'état physique de Rodri, désormais prêt à participer et à jouer un rôle important dans le projet de Hansi Flick. Le joueur n'est toutefois rentré que quelques jours après ses vacances, à la suite de son sacre en Coupe du monde à la tête de la sélection espagnole, raison pour laquelle son intégration ne sera pas précipitée.

On s'attend à ce que Rodri n'ait aucun problème à être à la disposition de l'entraîneur face au Rayo Vallecano lundi, même s'il est difficile qu'il débute la rencontre comme titulaire, son retour devant être géré progressivement.

L'entraînement du Barça a débuté, ce samedi, à 9h30 du matin sur le terrain Tito Vilanova de la cité sportive Joan Gamper, sous la direction de Hansi Flick, qui a compté sur tous les joueurs disponibles de l'équipe première.

La séance a vu la participation de Dominik Livakovic, dernière recrue du Barça, qui a effectué son deuxième entraînement en tant que joueur du club catalan.

Gavi était le seul absent, aux côtés des blessés de longue durée que sont Frenkie de Jong et Roony Bardghji.

Eder Aller, Hamza Abdelkarim, Bryan Fariñas et Jofre Bisiou ont pris part à la séance avec le reste du groupe.



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