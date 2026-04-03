Rodgers commente les rumeurs concernant la succession de Renard à la tête de la sélection saoudienne

Brendan Rodgers, l'entraîneur de l'équipe de Al-Qadisiyah, a fait de nouvelles déclarations mettant fin à la polémique concernant son avenir, alors que les rumeurs s'intensifiaient quant à sa nomination à la tête de la sélection saoudienne, en remplacement du Français Hervé Renard, dans les prochains mois.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de grande attente au sein du monde sportif, notamment en raison des rumeurs persistantes concernant d'éventuels changements au sein du staff technique, après les défaites contre l'Égypte et la Serbie.

À ce sujet, Rodgers a déclaré : « Je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet, je suis engagé auprès du Al-Qadsia et j'ai hâte de donner le meilleur de moi-même dans les mois à venir. »

Lire aussi... Koulibaly : « C'est Bono qui m'a annoncé la surprise du sacre du Maroc... et je savais que Benzema allait venir »

Il a ajouté : « Je pense que la sélection saoudienne est capable de réaliser un excellent parcours, car elle dispose d’un groupe de joueurs exceptionnels ainsi que d’un staff technique très expérimenté, ce qui me donne une grande confiance en leur capacité à faire bonne figure et à offrir un niveau de jeu remarquable lors de la Coupe du monde. »

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été cités pour prendre les rênes de la sélection saoudienne, comme le Portugais Jorge Jesus, entraîneur d'Al-Nassr, avant que la Fédération saoudienne de football ne démente le départ de Renard.