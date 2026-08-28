Robin Roefs reçoit une très bonne nouvelle à Sunderland

Robin Roefs reste lié plus longtemps à Sunderland. Le club de Premier League a annoncé vendredi que le gardien néerlandais avait signé un nouveau contrat qui court jusqu’à mi-2031.

Roefs a été recruté l’an dernier en provenance du NEC pour un montant pouvant atteindre quinze millions d’euros et a réalisé une solide première saison en Angleterre. Il a gardé sa cage inviolée à dix reprises en 35 matches de championnat.

Le gardien de 23 ans a été élu meilleur jeune joueur de la saison de Sunderland. En outre, il a fait ses débuts en mai contre l’Algérie avec l’équipe des Pays-Bas et Roefs a été retenu dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde.

« Nous sommes très heureux que Robin se soit engagé avec Sunderland jusqu’en 2031 », s’enthousiasme le directeur sportif Florent Ghisolfi sur le site du club. « Robin est fier de représenter Sunderland, et nous sommes tout aussi fiers de l’avoir avec nous. Il est un élément important de cette équipe et de notre avenir, mais nous savons tous qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous voulons continuer à travailler ensemble sur l’avenir, avec ambition et humilité. »

« Sunderland se sent comme chez moi depuis le moment où je suis arrivé ici. La saison passée a été formidable, avec une septième place et un billet pour l’Europe, mais nous avons tous le sentiment qu’il y a encore bien plus dans ce groupe. C’est pourquoi nous nous concentrons maintenant sur ce qui arrive. J’ai énormément hâte d’apporter ma pierre à l’édifice au bel avenir de ce club de football », a réagi Roefs au sujet de son nouveau contrat.

Roefs a commencé la nouvelle saison avec Sunderland par une défaite 2-1 contre le promu Ipswich Town. Dimanche, une nouvelle chance se présentera, avec la visite de Fulham au Stadium of Light.