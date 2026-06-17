Coup dur pour le Portugal à la veille de son entrée en lice dans la Coupe du monde face à la République démocratique du Congo. Le sélectionneur Roberto Martínez a confirmé mardi que Rúben Dias, touché par une lésion mineure il y a quelques jours, sera forfait pour cette rencontre.

Le défenseur central s’est légèrement blessé il y a quelques jours ; si cette lésion ne semble pas trop alarmante pour le sélectionneur, elle prive tout de même les champions en titre d’un élément clé pour lancer leur campagne.

Dias est habituellement le pilier de la défense portugaise, où Martínez dispose de trois autres défenseurs centraux : Tomás Araújo, Renato Veiga et Gonçalo Inácio.

« Rúben n’est pas encore tout à fait remis, cela ne sert à rien de prendre des risques », a expliqué le sélectionneur lors de la conférence de presse. « Il est en phase de récupération et sera de nouveau disponible plus tard. »

« Il se remet bien, mais il est important de se projeter vers la suite du tournoi. Nous avons hâte de commencer, nous sommes prêts. »

Arrivé en Amérique du Nord avec l’étiquette de favori, le Portugal, après son match d’ouverture face au Congo, rencontrera ensuite l’Ouzbékistan le 23 juin puis la Colombie le 28 juin.

Enfin, Martínez a confirmé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde. Avec un taux de victoires de 70 %, il reste le sélectionneur le plus titré de l’histoire du Portugal.



