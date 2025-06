Roberto de Zerbi règle ses comptes

L'entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, a évoqué la responsabilité de la crise actuelle de l'équipe nationale italienne, qui continue de peiner

L'Italie a étonnamment souffert sur la scène internationale : malgré sa victoire à l'Euro 2020, elle a manqué les deux dernières Coupes du monde en phase de qualification. Les Azzurri ont subi quatre défaites consécutives avant que le sélectionneur Luciano Spalletti ne soit limogé.

L'Italie craint de manquer sa troisième Coupe du monde consécutive, étant actuellement troisième de son groupe de qualification. De ce fait, l'entraîneur italien de Marseille, De Zerbi, s'est lancé dans une diatribe contre la nouvelle génération de talents italiens, imputant également la responsabilité de la crise actuelle à « tout le monde ».

Intervenant sur le podcast Supernova d'Alessandro Cattelan [via CalcioMercato], De Zerbi a déclaré : « Norvège-Italie ? En tant qu'Italien travaillant à l'étranger, c'est encore plus douloureux. Je pense différemment de ce que l'on entend, ou en partie, dire. J'ai le sentiment que nous traversons une période historique où nous peinons à former des joueurs d'un certain niveau. Il doit sûrement y avoir un problème. Je ne suis pas celui qui peut dire à qui la faute, et certainement pas à tous les entraîneurs qui se relaient sur le banc. »

L'article continue ci-dessous

« À long terme, je pense que l'époque des Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella ou Vieri, où l'on ne savait pas qui recruter, est révolue. Aujourd'hui, la France a ces atouts, mais l'Espagne, mais pas l'Italie. L'Italie compte des joueurs forts comme Barella, Bastoni, Tonali, Locatelli ; mais c'est une période où nous ne parvenons pas à atteindre un certain niveau. Contre la Norvège, il n'y avait ni mentalité ni estime de soi, et cela fait aussi partie du niveau. » Ce qui s'est passé : l'Italie se rend en Norvège, où il fait plus froid, et trouve une équipe très forte. Le championnat s'est terminé hier et la saison a été difficile : ce n'est pas facile pour tout le monde de se préparer pour un match comme celui-là. Je commence toujours par le joueur et c'est difficile de trouver des talents maintenant. Je pense vraiment que le niveau est bas. C'est la faute de tous ceux qui font partie du système.

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a affirmé que l'Italie était prête à attendre pour recruter un nouvel entraîneur et qu'elle n'était pas vraiment pressée de recruter le successeur de Spalletti.

Il a déclaré : « Il n'y a pas de réunion aujourd'hui, et je le dis avec une clarté absolue. Nous avons pris le temps de réfléchir, pas sur un seul nom. Ce n'est pas une question de noms.

Nous avons du temps disponible, nous devons donc élaborer un projet que nous pourrons ensuite concrétiser et déterminer s'il peut être poursuivi. »