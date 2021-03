Roberto Carlos ne voit pas Salah s'approcher de Ramos

La légende brésilienne du Real voit son ancien club favori face aux Reds.

Le Real Madrid espérait éviter les grands favoris, le Bayern, Manchester City et le PSG, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions cet après-midi. Ils ont esquivé les gros mais ont été opposés à Liverpool, six fois vainqueur, un adversaire qu'ils ont affronté lors de deux finales européennes, en 1981 et 2018.

En dehors de cela, c'est un; duel qui a sa propre part d'intrigue, notamment pour l'incident impliquant Sergio Ramos et Mohamed Salah lors de la finale de 2018 à Kiev, qui a laissé l'Egyptien avec une épaule luxée après seulement 25 minutes de jeu.

Alors que les deux joueurs voudront probablement oublier l'épisode, c'était l'une des premières choses sur lesquelles le légendaire arrière gauche Roberto Carlos a été interrogé lorsqu'il a donné sa réaction au tirage au sort.

"Salah ne s'approchera pas de Sergio", a plaisanté le Brésilien dans des commentaires à l'EFE. "Je suis sûr que ce sera un incident dont on parlera beaucoup avant le match. Nous affronterons une bonne équipe. Et nous jouons le match aller à domicile, le Real Madrid est dans un très bon moment. et doit décider de la rencontre à domicile. L'important sera pour Zidane d'avoir tous ses joueurs en forme et prêts, et que les joueurs blessés reviennent le plus tôt possible. Il est facile pour lui d'être entraîneur ici car il a les meilleusr joueurs à sa disposition. Si un match ne se passe pas bien, il a huit excellents joueurs qui attendent dans les coulisses qui peuvent intervenir. Nous devons être un peu inquiets pour Liverpool, mais ils devraient être plus inquiets ".

Le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, s'est montré un peu plus prudent et a reconnu que le Liverpool de Klopp était "une équipe très dangereuse qui était championne il y a deux ans".

Lorsqu'on lui a demandé son évaluation des champions de Premier League, il a ajouté: "C'est une équipe qui joue avec une grande intensité et qui a des joueurs à l'avant qui sont très dangereux. Mais nous savons que nous sommes capables de passer, nous avons un maximum de respect. pour Liverpool et nous sommes très heureux de les rejouer ».