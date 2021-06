Roberto Carlos : "L'EDF avait besoin du retour de Karim Benzema"

L'ancien défenseur du Real Madrid se félicite du retour de Karim Benzema chez les Bleus. Un retour mérité par rapport à ses performances en club.

De retour en Équipe de France après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema est un atout supplémentaire pour les Bleus. Dans la forme de sa vie avec le Real Madrid ces derniers mois, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais forme aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé un trio d'attaque des plus redoutables.

Alors forcément, les fans attendent énormément de lui à l'Euro 2020. Alors que le premier match des Bleus, face à l'Allemagne, se profile dans trois jours, Roberto Carlos, ancien défenseur du Real Madrid et de la Seleçao, s'est exprimé sur le retour de KB9. Un retour totalement validé, tant le buteur français est performant.

"Il faut féliciter Karim, féliciter Deschamps pour cette convocation​"

"Je pense que l’équipe de France, même si elle a de très grands joueurs, avait besoin du retour de Karim Benzema. Ici, en Espagne, il a été élu meilleur attaquant de la Liga. Il est clair qu’au Real Madrid, il joue à un niveau très très élevé", a ainsi confié l'ex-latéral gauche, dans un entretien accordé à Onze Mondial.

"Il faut féliciter Karim, féliciter Deschamps pour cette convocation. À Karim d’en profiter pour continuer à mettre des buts, ce qu’il aime le plus", a ensuite ajouté le Brésilien, qui sait combien Karim Benzema est précieux pour la Maison Blanche depuis son arrivée en 2019, après avoir été formé à l'Olympique Lyonnais.

Touché à la cuisse par une béquille lors du match amical des Bleus face à la Bulgarie (3-0), le Français avait été sorti par précaution peu avant la pause. Mais ce léger pépin physique ne devrait pas l'empêcher de tenir sa place contre l'Allemagne, mardi soir. Un grand ouf de soulagement pour les supporters tricolores.