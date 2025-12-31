Roberto Carlos, la triste annonce

L'emblématique ancien latéral gauche a été opéré dans son pays natal après un mois chargé, notamment un déplacement aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Carlos s'était initialement rendu à l'hôpital en raison d'un petit caillot de sang dans la jambe.

Une IRM a révélé un problème cardiaque.

Cependant, une IRM corps entier a par la suite détecté un problème cardiaque, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence pour la pose d'un drain. L'opération, qui dure habituellement 40 minutes, a duré près de trois heures en raison de complications, selon Diario AS.

Carlos se porte bien après l'opération, mais restera en observation à l'hôpital pendant les 48 prochaines heures. Par l'intermédiaire de son entourage,

Le Brésilien a été intronisé au Temple de la renommée de GOAL plus tôt ce mois-ci.

Carlos est largement considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauches de l'histoire du football. Doté d'un pied gauche redoutable, le Brésilien était régulièrement chargé des coups de pied arrêtés, tant en club qu'en sélection. Il a notamment inscrit un coup franc de 36 mètres, défiant les lois de la physique, face à la France lors du match d'ouverture du Tournoi de France 1997, en préparation de la Coupe du Monde 1998.

Ce défenseur faisait partie de l'équipe du Brésil qui a atteint la finale de la Coupe du Monde 1998, s'inclinant face à la France, pays hôte. Quatre ans plus tard, il est revenu sur les terrains pour aider son pays à remporter son cinquième titre mondial en Corée du Sud et au Japon.

Formé à l'União São João, Carlos a rejoint l'Inter Milan en 1995. Il a ensuite signé au Real Madrid en 1996, où il a passé onze ans, remportant quatre fois la Liga et trois fois la Ligue des Champions, avant de rejoindre Fenerbahçe en 2007.