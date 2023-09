Robert Lewandowski tacle son ancien club du Bayern

Alors qu’il a entamé sa seconde saison avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski vient d’envoyer une pique au Bayern Munich, son ancien club.

Plus d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Robert Lewandowski se sent bien en Catalogne. L’international polonais glisse subtilement un tacle à son ancien club, le Bayern Munich

Robert Lewandowski est l’un des meilleurs attaquants d’Europe depuis près d’une décennie. Le joueur de 35 ans a été impérieux pour le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, et il a également été bon pour Barcelone, mais pas au même niveau.

Lewandowski lui-même l'a reconnu, même s'il a admis que son jeu individuel avait changé pendant cette période en Catalogne, comme il l'a déclaré à Diario AS .

Avant Barcelone, j'étais une machine

« Avant Barcelone, j'étais une machine, ici je suis devenu plus humain. » une déclaration qui s’apparente à une critique vis-à-vis de son ancien club.

« Certains commentaires sur le nombre de buts que j'ai marqués étaient fous, surtout lors de la saison de 41 buts au Bayern (battant le record de Gerd Müller en Bundesliga). Battre des records n’est plus mon objectif principal. Le plus important est d’aider mon équipe à gagner et à profiter des matches. Ne vous méprenez pas : je veux toujours réussir et marquer des buts, mais je ne suis plus aussi tenace qu'avant. » a-t-il précisé.

Par ailleurs, le polonais a également réitéré cette volonté de rester à Barcelone le plus longtemps possible. Il n’a pas l’intention de se rendre en Arabie Saoudite, ni en MLS.

Lewandowski reste fidèle au Barça

« Je n'y pense même pas (aller en Arabie Saoudite). Je suis super heureux à Barcelone, dans l'équipe, en ville, avec ma famille. En tant que personne, je suis heureux. » a ajouté Lewandowski qui révèle qu’« Avant la pandémie de coronavirus, l'idée de la MLS était fermement ancrée dans ma tête, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai changé d'avis par la suite. Après le chapitre de Barcelone, c'est difficile d'imaginer y aller. »

L’ancien buteur du Borussia Dortmund connaît un début de saison difficile, même s'il a marqué lors de ses deux derniers matches nationaux. Barcelone espère que son homme principal pourra continuer sur sa forme lors de la visite du Real Betis à Montjuic samedi.