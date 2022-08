Robert Lewandowski connaît son numéro au Barça

Des milliers de fans se sont rendus au Camp Nou pour le voir se présenter comme un joueur du FC Barcelone.

Le détail le plus intéressant est peut-être qu'il est entré sur le terrain en portant l'emblématique maillot numéro 9. Lewandowski a porté le numéro 12 pendant les matchs de pré-saison, alors que Memphis Depay portera le numéro 9 la saison prochaine. Il semble que les deux aient dû se résoudre à ce que Lewandowski prenne son numéro.

Lewandowski a été accompagné sur le terrain par le président Joan Laporta, qui a fait tout son possible pour remercier le directeur sportif Mateu Alemany et Lewandowski lui-même, mais aussi, chose inhabituelle, l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, pour son aide dans la conclusion d'un accord.

"Bonjour Culers", a commencé Lewandowski en catalan, ce qui a bien plu à la foule.

"Je suis très heureux d'être ici, merci !" a-t-il poursuivi.

Le nouveau numéro de Lewandowski pourrait bien faire allusion à un départ pour Memphis, qui a été lié à un départ.

Si c'est là l'information cruciale à retenir de la présentation de Lewandowski, le point le plus remarquable est peut-être l'excitation générée. Tout en jonglant avec le ballon, Lewandowski s'est adressé à la foule et a imité Ronaldinho en faisant tenir le ballon en équilibre sur ses lèvres. Il est certain que le pouvoir des stars semble être de retour au Camp Nou.