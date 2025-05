Robert Lewandowski Ballon d'Or ? Les stats de GOAT

Robert Lewandowski a continué de battre des records de buts pour Barcelone lors de la saison 2024/25, couronnée par le triplé.

Malgré une blessure subie en fin de saison – qui l'a vu perdre face à Kylian Mbappé (Real Madrid) dans la course au Soulier d'Or – l'international polonais a été spectaculaire face à Hansi Flick.

L'excellente collaboration entre les deux joueurs, nés au Bayern Munich, a été saluée par le sélectionneur tout au long de la saison 2024/25, confiant dans le rôle du joueur de 36 ans, leader de son attaque.

Flanqué des superbes Lamine Yamal et Raphinha, Lewandowski n'a pas montré de signe de ralentissement, et ses statistiques plus impressionnantes cette saison témoignent de son talent devant le but.

27 buts en 34 matchs en Liga constituent son meilleur total en championnat en trois saisons à Barcelone depuis son arrivée en 2022/23.

Son total de 42 buts cette saison est également son meilleur total en Catalogne, dont 11 lors de la défaite de Barcelone en demi-finale de l'UEFA Champions League.

Cependant, un coup d'œil aux statistiques révèle sa puissance : un but en championnat toutes les 93,5 minutes, soit un but par match.

C'est plus que n'importe quel autre joueur du Barça en 2024/25, Ferran Torres étant deuxième avec un but toutes les 101 minutes jouées.

Lewandowski a déjà signé une prolongation de contrat jusqu'à fin 2025/26, avec une option pour 12 mois supplémentaires.

À l'occasion de ses 37 ans en août, Barcelone souhaite gérer sa charge de travail avec prudence, et la trêve estivale qui approche lui permettra d'y parvenir.

Lewandowski a déclaré forfait pour les matchs de juin avec la sélection polonaise en raison de l'épuisement dû à sa campagne nationale.

« En raison des circonstances et de l'intensité de la saison en club, l'entraîneur et moi avons décidé conjointement que je ne participerais pas au stage d'entraînement de l'équipe nationale polonaise en juin.»

Cette décision a suscité des critiques, l'un des deux matchs de la Pologne étant crucial pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026, contre la Finlande. Cependant, Barcelone peut désormais compter sur sept à huit semaines de repos pour l'attaquant.