Robert Lewandowski a reçu une offre officielle qui pourrait sceller son avenir

L’attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a reçu une offre officielle qui doit clarifier son avenir au sein du club catalan.

Son contrat avec le club catalan expire l’été prochain, ce qui lui permettrait de s’engager librement avec n’importe quelle autre formation



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Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le club catalan a transmis une proposition officielle à l’avant-centre polonais pour prolonger son séjour au Camp Nou.

Selon le média espagnol, le club propose une extension d’un an assortie d’une réduction notable de son salaire actuel, alors que l’avant-centre fêtera ses 38 ans en août prochain.

L’avant-centre polonais a fait savoir au club qu’il se prononcera sur son avenir en fin de mois.

Selon le journal, Pini Zahavi, l’agent du joueur, s’est rendu à Barcelone cette semaine pour



rencontrer les représentants du club et prendre connaissance des détails de l’offre.

Cette démarche survient alors que plusieurs autres clubs ont intensifié la pression ces dernières semaines pour convaincre l’attaquant de 37 ans de les rejoindre.

Le buteur polonais va désormais examiner avec sa famille l’ensemble des propositions reçues. Milan, qui a accentué la pression ces dernières heures pour conclure le dossier, la Juventus, le club américain Chicago Fire et plusieurs formations saoudiennes ont déjà formulé des offres.

Si sa priorité reste de poursuivre son aventure barcelonaise, où il savoure une vie stable avec sa femme et ses deux filles, le joueur pourrait finalement renoncer à des offres financières plus mirobolantes.

Robert Lewandowski, connu pour son fort esprit de compétition, accepterait un rôle secondaire au Barça à condition que le club recrute un attaquant de haut niveau pour occuper le poste de titulaire. La star polonaise veut d’abord s’assurer que le projet sportif du club pour l’avenir est clair. et son raisonnement dépasse la simple dimension financière.



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