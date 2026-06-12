L'attaquant polonais Robert Lewandowski a officiellement quitté le FC Barcelone après quatre saisons prolifiques ponctuées de trois titres de champion d'Espagne, une décision qui prépare son arrivée imminente en Major League Soccer.

Selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, l’avant-centre se rendra prochainement aux États-Unis pour finaliser son avenir, le Chicago Fire manifestant un intérêt soutenu et mettant tout en œuvre pour conclure le transfert.

Dans une déclaration émouvante, l’avant-centre a confirmé son départ : « Après quatre années intenses et exigeantes, l’heure est venue de partir. Je m’en vais avec le sentiment du devoir accompli : quatre saisons, trois titres de champion d’Espagne. »

Le buteur polonais, âgé de 37 ans, a ajouté : « Je n’oublierai jamais l’amour que le public m’a témoigné depuis mes débuts. Un merci tout particulier au président Laporta de m’avoir donné l’occasion de vivre les plus beaux chapitres de ma carrière footballistique. »

Selon l’expert, le Chicago Fire aurait soumis une proposition alléchante, incluant un contrat de deux ou trois ans, pour attirer l’avant-centre en MLS, dont l’attractivité ne cesse de croître.

Selon le journaliste italien, la décision finale revient désormais à l’attaquant, qui examine avec attention cette proposition susceptible de représenter le dernier acte d’une carrière déjà légendaire.