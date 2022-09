Riyad Mahrez prend une décision importante sur son avenir

Depuis qu'il a troqué Leicester City pour l'Etihad, le joueur de 31 ans a soulevé huit distinctions majeures et marqué 63 buts.

"Je veux définitivement terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que je le peux. Je pense que je peux encore jouer pendant longtemps. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve après le football", a-t-il déclaré.

"Je ne sais pas. Je suis toujours en train de réfléchir. J'aime le football donc ce sera difficile d'en sortir".

Il a ajouté : "Certaines personnes veulent réussir dans plusieurs choses, pour moi la seule chose était le football. J'ai quitté l'école à 17 ans et je me suis consacré à 100 % au football, j'ai essayé de tout donner et heureusement, j'ai réussi.

"Ce n'était pas facile, ça ne l'est toujours pas, mais vous devez faire beaucoup de sacrifices. A la fin, quand tu fais tout, c'est ton destin."