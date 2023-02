Riyad Mahrez lève le voile sur le plus grand secret de sa carrière !

Mahrez a pris l'autoroute vers le sommet du "game", en passant par les échelons inférieurs du football français avec Quimper et Le Havre avant que Leicester ne parie sur son talent en 2014, en payant seulement 500 000 € pour ses services.

Une expérience méconnue en Ecosse

Les Foxes ont réalisé un bénéfice de 59,5 millions d'euros lorsqu'ils l'ont vendu à Man City quatre ans plus tard, mais c'est St. Mirren qui aurait pu en profiter s'ils avaient réussi à faire descendre l'ailier en 2009.

"Je suis resté là-bas pendant deux mois", a déclaré Mahrez au site officiel de City. "Donc, j'ai quitté l'école de janvier à mars pour faire l'essai qui aurait dû durer une semaine environ.

Mahrez raconte ensuite qu'il a laissé une paire de chaussures précieuses sur le terrain d'entraînement du club de Paisley, qu'il s'est assuré de récupérer avant d'abandonner l'Écosse.

"Ces chaussures étaient précieuses pour moi, c'était les seules que j'avais. Alors j'ai dit : 'Non, je dois d'abord récupérer mes chaussures'. Et il y avait un vélo devant l'hôtel. Je l'ai pris. J'ai pris ce vélo et je suis allé au centre d'entraînement, j'ai pris mes chaussures, je suis retourné à l'hôtel, j'ai déposé le vélo, j'ai pris le bus et le train en direction de l'aéroport. Enfin, je suis rentré à Paris.

"J'en avais assez. Ça me rendait fou, l'Écosse. Il faisait froid. C'était de l'abus ! Il neigeait et tout."

Mahrez a ensuite inscrit 81 buts et délivré 58 passes décisives en Premier League, une compétition qu'il a remportée à quatre reprises.

Le record de vente de St. Mirren reste Ian Ferguson, le milieu de terrain qui a rejoint les Rangers pour 1,3 million de livres sterling en 1988.