Riyad Mahrez enflamme les supporters d'Al-Ahly par un geste inattendu

La star algérienne Riyad Mahrez, ailier d’Al-Ahli, a fait monter la fièvre chez les supporters avant le huitième de finale de la Ligue des champions asiatique face au club qatari Al-Duhail, programmé lundi soir.

Les rencontres à élimination directe se tiendront à Djeddah, les huitièmes de finale des clubs de la zone Ouest ayant été reportés en raison des frappes iraniennes au Moyen-Orient.

Selon Walid Saïd, journaliste proche du club saoudien, l’international algérien a pris l’initiative d’acheter un millier de billets pour permettre aux fans de l’Al-Ahli d’assister à la rencontre face à Al-Duhail.

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Cette initiative vise à permettre au plus grand nombre de supporters d’assister à la rencontre, avec pour objectif d’atteindre les quarts de finale et de conserver le titre continental.

Al-Ahli avait d’ailleurs dominé la dernière finale face au Japonais Kawasaki, s’imposant 2-0.