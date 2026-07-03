Riyad Mahrez attise les tensions au sein de l'Al-Ahly

Alors que les supporters de l'Al-Ahli saoudien espéraient un début de saison serein, après un exercice exceptionnel ponctué de titres, des signes d'inquiétude ont commencé à apparaître au sein du club. Au lieu de boucler rapidement les dossiers de transferts, les derniers développements ont mis en lumière des divergences sur les plans sportif et administratif, jetant une ombre sur la préparation de l’équipe et suscitant des interrogations sur la composition du groupe pour la saison à venir.

Dans les couloirs du club, l’incertitude prévaut alors que les préparatifs de la nouvelle saison sportive sont en cours, faute d’une vision claire sur la composition de l’équipe qui a conclu l’exercice précédent en conquérant la Ligue des champions d’Asie de l’élite et la Supercoupe d’Arabie saoudite.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le directeur sportif Roy Pedro et l’entraîneur allemand Matthias Jaissle ne s’entendent pas sur plusieurs dossiers techniques, notamment la composition de l’effectif et le plan de travail pré-saison, ce qui paralyse les décisions sur le mercato estival.

Selon le quotidien, la direction aurait déjà acté le départ du milieu ivoirien Franck Kessié, dont le contrat expirera sans être renouvelé, conformément au plan de restructuration de l’effectif.

En revanche, l’avenir de la star algérienne Riyad Mahrez demeure incertain, les rumeurs de départ se multipliant sans qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par le club ou le joueur.

Cette situation alimente l’inquiétude des supporters, qui espèrent que la direction tranchera rapidement pour préserver l’ossature du groupe et ajouter des renforts capables de maintenir le club dans la course aux titres nationaux et continentaux conquis la saison passée.

Parallèlement, la direction du club négocie la résiliation du contrat du milieu de terrain français Enzo Melo afin de libérer une place d’étranger et de pouvoir recruter un joueur répondant aux besoins du staff technique, dans le cadre de la restructuration de l’effectif pour les prochaines échéances.