Rivaldo valide Ancelotti

Rivaldo est le dernier Brésilien à soutenir la nomination de Carlo Ancelotti à la tête des Samba Boys en 2024.

La Fédération brésilienne de football n'a jamais caché son désir d'engager Ancelotti pour remplacer à long terme Tite, qui s'est retiré après la Coupe du monde 2022.

Ramon Menezes a été chargé de l'intérim en 2023, le Brésil évaluant ses options et Ancelotti souhaitant rester au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison 2023/24.

Ancelotti est déterminé à terminer son contrat à Madrid et à rebondir après une fin de saison 2022/23 décevante. La star des Blancos, Rodrygo Goes, affirme que la sélection brésilienne veut de lui dans ce rôle.

Cependant, malgré sa popularité au sein de l'équipe, Ancelotti serait le premier non-Brésilien à prendre le poste, ce qui a provoqué des frictions parmi les fans.

Rivaldo admet que la situation n'est pas idéale, mais soutient Ancleotti, si l'option est maintenue.

"Ce sera historique d'avoir notre premier entraîneur étranger, et même si je ne suis pas d'accord avec la décision, j'espère vraiment qu'Ancelotti deviendra notre premier entraîneur étranger et que nous serons champions du monde en 2026", selon les rapports de Mundo Deportivo.

"La qualité d'Ancelotti ne fait aucun doute, c'est un excellent entraîneur qui peut obtenir de bons résultats avec la sélection brésilienne et je suis reconnaissant d'avoir été entraîné par lui dans le passé.

"Il est très respecté dans le monde entier et cela se reflète dans les supporters et la presse brésiliens, qui sont enthousiastes à l'idée de nommer un entraîneur de qualité et expérimenté."