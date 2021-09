Rivaldo prédit un grand avenir à un jeune de Manchester City

Un jeune ailier de Manchester City s'est attiré les louanges de Rivaldo.

La légende brésilienne Rivaldo pense que Kayky, le jeune prodige de Manchester City, peut devenir une star du club d'ici quelques années.

Kayky a été transféré à Manchester en provenance de Fluminense, où il a fait 32 apparitions en équipe première, marquant trois buts et donnant deux passes décisives.

Le Brésilien a officiellement rejoint le club la semaine dernière, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit transféré en janvier, et a commencé à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers vendredi dernier.

"Le jeune ailier brésilien Kayky, qui vient de rejoindre Man City, a été très apprécié par la presse brésilienne", a déclaré Rivaldo à BetFair.

"Il peut devenir un très bon joueur à l'avenir, mais en passant au football anglais à seulement 18 ans, il sera obligé de passer par un processus d'adaptation et nous ne devrions pas nous attendre à le voir jouer beaucoup pour l'équipe première pour le moment".

"La présence de Gabriel Jesus pourrait aider le jeune homme et je suis convaincu que dans un an ou deux, il deviendra un joueur important dans l'équipe de Pep Guardiola, en apportant des buts et des passes décisives."

Le transfert de la jeune star brésilienne en Premier League est intervenu dans un contexte de difficultés financières pour son ancien club, Fluminense étant accusé d'avoir vendu l'ailier "comme deux sacs de soja".

Kayky a été comparé à Neymar tout au long de son ascension fulgurante, bien qu'il soit gaucher, et avait été précédemment lié à Liverpool et au Shakhtar Donetsk.