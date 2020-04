Rivaldo : "Messi ne rejoindra pas l'Inter Milan"

La légende barcelonaise, Rivaldo, ne voit pas Lionel Messi rejoindre les rangs de l'Inter Milan.

Les spéculations concernant un transfert en de Lionel Messi ont fait surface ces derniers jours. L'Inter a été régulièrement lié au sextuple Ballon d'Or au fil des ans et l'ancien président du club Massimo Moratti a alimenté ces bruits de coulisses avec des commentaires dans lesquels il affirmait qu'un accord pour les Nerazzurri n'était pas un "rêve interdit".

Alors que les Lombards se mettent à croire qu'une porte de sortie puisse s'ouvrir au Camp Nou, Rivaldo doute qu'un accord soit conclu avec un rival européen si le Barça acceptait de se séparer de son génie. Il voit ce dernier rallier plutôt l'Asie ou l'Amérique.

La légende de Blaugrana a déclaré à Betfair le dernier entretien sur le transfert: «Le président de l'Inter, Massimo Moratti, a déclaré cette semaine qu'il pourrait amener Lionel Messi au club et renouer avec son duel avec Cristiano Ronaldo en Italie, mais comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que l'Argentin quitterait Barcelone pour tout autre club européen", a-t-il déclaré.

«Je pense qu'il n'a aucune raison de quitter l' , mais si cela se produit un jour, il pourrait signer pour un club de ou de . Et seulement lorsqu'il cesserait d'être si décisif pour l'équipe catalane, a poursuivi le champion du monde 2002. Même si un transfert à l'Inter pourrait être financièrement très intéressant pour le joueur, je pense que cela ne suffirait pas à le convaincre et je pense que cela ressemble plus à de la propagande du président de l'Inter qu'à une réelle possibilité sur le prochain marché des transferts".