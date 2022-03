Riquelme voit Messi soulever la Coupe du Monde

Tant que l'Albiceleste aura Lionel Messi dans son équipe, a-t-il déclaré, elle aura une chance d'aller jusqu'au bout et de la gagner.

"Tant que Messi est là, nous sommes candidats", a déclaré Riquelme dans des propos rapportés par TyC et Roy Nemer. "Nous avons le meilleur joueur de tous. Il faut toujours avoir confiance en Messi."

Riquelme, 43 ans, a fait deux séjours en Espagne en tant que joueur à Barcelone et, plus particulièrement, à Villarreal. Il est rentré en Argentine en 2007 pour jouer pour Boca Juniors et est actuellement deuxième vice-président du club de Buenos Aires.

Messi a également joué pour le FC Barcelone avant de partir pour le Paris Saint-Germain l'été dernier sur un transfert gratuit. Il a été très critiqué pour ses performances cette saison, mais reste l'un des meilleurs joueurs du monde.

Il compte 158 sélections avec la sélection albiceleste et a marqué 80 buts, menant l'équipe à la victoire en Copa América l'été dernier, son premier titre majeur depuis 1993.