Riolo a mal au crâne à cause du PSG

Daniel Riolo se montre dubitatif face aux coups tactiques de Luis Enrique, entraîneur parisien.

Il ne voit pas à quoi ça sert. Daniel Riolo est dubitatif face à la tactique employée par Luis Enrique lors du succès obtenu par le PSG contre Rennes mercredi soir en demi-finales de Coupe de France. Riolo reproche ainsi au coach espagnol des choix étranges qui font mal au crâne.

"Il y a eu ce premier quart d’heure que j’ai trouvé très intéressant avec beaucoup de mouvements", estime ainsi Daniel Riolo. "Et moi qui ne comprends rien à la tactique, à ‘Géo Trouvetou’, je me suis pris en pleine face les mouvements permanents, les positions folles des joueurs. Je prends une vraie leçon de football. Je pars dans l’idée d’être hyper positif en disant, là c’est vraiment intéressant parce qu’on s’attend à ce que ce soit Lee qui fasse le 4e milieu de terrain mais c’est Hakimi. Après, il étale une attaque en ligne de quatre, ils ne sont plus que deux derrière. Pendant un quart d’heure, je suis à tellement me casser la tête à essayer de comprendre que je suis allé chercher des Doliprane. J’ai pris deux Doliprane pour me calmer un peu."

"Plein de trucs dans le shaker"

"Et puis, je me suis dit: à quoi sert tout ça? Qu’est-ce que ça donne de plus au PSG de faire ce grand cocktail? On a l’impression qu’il met plein de trucs dans le shaker, il secoue, ça ressemble à un feu d’artifice et au bout d’un quart d’heure, il n’y a plus rien."

Daniel Riolo est notamment circonspect sur le duo Achraf Hakimi-Ousmane Dembélé sur le côté droit. "Il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas", estime-t-il. "Avec Hakimi et Dembélé, le côté droit a été un point fort mais c’est terminé nous ne l’avons plus, ça n’existe plus. Il n’en veut plus, comme si c’était trop bien, qu’il ne fallait plus le voir. Hakimi est moins bien et il ne veut plus Dembélé à droite, il le met dans l’axe. Dans l’axe, Dembélé, ce sera toujours la même chose: à un moment, il va éliminer cinq mecs pour mettre une frappe en tribunes. Après, il va perdre trois ballons dangereux. Dès qu’il veut allumer le jeu, il allume le jeu parce qu’il est capable faire des trucs fous mais ça se termine toujours mal. Mais à la fin du match, tu te dis: ‘le PSG a gagné parce qu’un ballon est arrivé par la gauche et après avoir manqué un peno et un face à face qui est un très gros raté pour lui, Mbappé a fini à marquer le seul but du match sur une frappe déviée’. Après avoir compris que je ne comprenais rien aux schémas tactiques beaucoup trop élaborés pour moi, j’ai vu qu’il y avait de la possession en deuxième mi-temps face à Rennes, qui a été faible, mais je ne vois pas à quoi sert tout ça."