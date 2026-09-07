L'ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a révélé le « super-pouvoir » que possède Arsenal, et qui pourrait pousser l'équipe à décrocher le titre de Premier League pour la deuxième fois consécutive.

Ferdinand a déclaré dans son analyse de la victoire d'Arsenal contre Chelsea 2-1 dans le derby de Londres, hier dimanche : « Je pense que vous avez l'air solides. Vous avez aussi l'expérience maintenant. Même cette faute commise par Declan Rice sur Morgan Rogers il y a environ 10 minutes montre simplement une compréhension sans faille de la gestion du match, du moment où il faut commettre les grosses fautes et ralentir le jeu. »

Il a ajouté : « Arsenal n'a pas besoin de dominer, il n'a pas besoin de bien jouer à certains moments, mais il est toujours dans le match. »

Ferdinand a poursuivi : « C'est une chose que j'ai remarquée chez Arsenal l'année dernière, ils ne se soucient pas de dominer le match. Nous étions à l'ère de Pep Guardiola, où tout tournait autour des systèmes, du contrôle des zones, des mouvements et du fait de s'assurer que l'on contrôle la possession du ballon. »

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Il a précisé : « Arsenal veut faire cela à certains moments, mais ils ne comptent pas uniquement là-dessus, ils peuvent gagner de nombreuses manières différentes, et c'est peut-être là leur super-pouvoir. »

Il a conclu : « Ils n'ont pas une seule façon de gagner un match, ils peuvent le faire de plusieurs manières, ce qui, je pense, en fait une équipe très difficile à préparer pour les adversaires. »

Arsenal est revenu après avoir été mené sur un but précoce de Morgan Rogers, l'équipe de Mikel Arteta, souvent accusée d'être trop conservatrice, ayant été contrainte de sortir de sa coquille.

Arsenal a renversé le cours du match grâce aux buts du capitaine Martin Ødegaard, qui semble retrouver son meilleur niveau, et de Kai Havertz, après que l'équipe a fait preuve de la supériorité offensive qu'on l'a toujours accusée de ne pas posséder.

Seules plusieurs parades spectaculaires du nouveau gardien de Chelsea, Emiliano Martínez, ont empêché l'équipe d'Arteta de creuser l'écart, et à l'approche de la fin du match, Arsenal a commencé à s'appuyer sur ses points forts défensifs pour terminer la rencontre avec succès et prolonger son début de saison parfait.