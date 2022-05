Richarlison dézingue Carragher : "Lave ta bouche"

La rivalité entre Liverpool et Everton existe dans la vie quotidienne sur le Merseyside et Richarlison s'est encore plus attiré les foudres des fans des Toffees aux premières heures de la matinée de vendredi en s'en prenant à la légende des Reds, Jamie Carragher.

Richarlison est en quelque sorte le chouchou des supporters de Goodison Park et il n'aurait pas fait de mal à sa réputation en s'en prenant à l'ancien défenseur de Liverpool.

Après avoir marqué un but lors d'une victoire spectaculaire contre Crystal Palace, un résultat qui a permis à Everton d'assurer sa place pour la saison 2022/23 de Premier League, à 01:37, le Brésilien s'est rendu sur Twitter pour envoyer quelques mots à Carragher.

"Lave-toi la bouche avant de parler de moi et d'Everton et je ne te respecte pas", a écrit Richarlison.

Pourquoi Richarlison s'en est-il pris à Carragher ?

Alors qu'entamer une guerre des mots avec l'une des légendes de vos rivaux n'est jamais un mauvais moyen de gagner l'affection de vos propres fans, il est probable que le tweet de Richarlison était une réponse différée aux propres commentaires de Carragher à son sujet.

Lors du récent derby de la Mersey, le comportement du numéro 7 sur le terrain a semblé déplaire à Carragher, connu pour avoir soutenu les Toffees pendant son enfance à Liverpool.

"Honnêtement, lève-toi, chaque semaine je le regarde jouer comme ça", s'est lamenté Carragher alors que Richarlison allait au sol avec une blessure.

"Relevez-vous, continuez. Il a déjà été à terre trois fois, [il n'y a] rien de mal chez lui".

Il semble que ces propos aient blessé Richarlison et que le Brésilien ait attendu que le maintien d'Everton soit assuré pour riposter.