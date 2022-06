Richarlison a plusieurs prétendants

Richarlison veut quitter Everton pour le Real Madrid ou Chelsea cet été, selon un rapport de Marca.

Arsenal a également été évoqué pour le Brésilien, mais le club ne l'intéresse pas. On pense que l'attaquant de 25 ans coûterait environ 76 millions d'euros.

Richarlison a été l'homme clé de la lutte d'Everton contre la relégation cette saison, marquant six buts lors de ses neuf derniers matchs pour éviter la descente lors de l'avant-dernière journée de la saison.

Il a ensuite rejoint l'équipe nationale brésilienne en Corée du Sud et au Japon.

Richarlison a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 30 matches de Premier League la saison dernière. Il a rejoint Everton en provenance de Watford à l'été 2018 et a depuis offert 53 buts et 14 passes décisives au club de la Merseyside.

Il a obtenu 36 sélections en équipe nationale brésilienne et a marqué 14 buts, jouant un rôle important dans l'équipe qui a remporté la Copa America en 2019.