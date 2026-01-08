Rice Ballon d'Or 2026 ? Les mots forts

La star d'Arsenal et de l'Angleterre est devenue un rouage essentiel du jeu de son club et de sa sélection, ce qui explique sa réputation prestigieuse. Le joueur de 26 ans est, à juste titre, fier de figurer parmi l'élite mondiale.

Rice, recruté pour 105 millions de livres, pressenti comme futur capitaine de l'Angleterre.

Le sympathique joueur de 26 ans ne se comparerait jamais à un tel cercle d'élite, mais laisse volontiers ce soin à d'autres. Il a parcouru un long chemin en peu de temps, passant de la République d'Irlande à l'Angleterre en 2019.

Après avoir évolué à West Ham aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain, Rice s'est imposé comme un excellent milieu défensif, menant les Hammers à la victoire en Conference League en 2023, avant de rejoindre l'Emirates Stadium pour un transfert record de 105 millions de livres sterling (141 millions de dollars).

Sa cote n'a cessé de grimper à Londres, tandis qu'il ambitionne de remporter de nouveaux titres majeurs. Beaucoup le considèrent comme le futur capitaine de l'Angleterre. Il pourrait bien recevoir de nombreuses distinctions, individuelles et collectives, dans les années à venir.

Interrogé par Jamie Redknapp pour Sky Sports sur ses chances de remporter le Ballon d'Or, Rice a rétorqué avec humour : « Je suis juste Dec de Kingston, non ? »

Il a poursuivi en disant : « Écoutez, ce sont des discussions importantes. Les supporters d’Arsenal apprécient vraiment ce que je fais pour eux en ce moment, et avant cela, c’étaient les supporters de West Ham qui ne tarissaient pas d’éloges à mon sujet.

« Être comparé aux meilleurs joueurs du monde, c’est flatteur, alors j’espère que ça va continuer. Cela prouve que je joue bien et que je veux évoluer au plus haut niveau. »