Ricardo Pepi assure ne vouloir se consacrer qu’à son football, comme il l’a déclaré à ESPN. L’attaquant du PSV aborde ainsi avec concentration la dernière journée de Eredivisie face au FC Twente, avant de se projeter sur la Coupe du monde au Qatar.

Lors de la seconde partie de saison, l’attaquant américain de 23 ans a été au cœur des spéculations : il était sur le point de s’engager avec Fulham pour un montant d’environ 40 millions d’euros, avant que le club londonien ne renonce in extremis, estimant le risque trop élevé si tôt dans l’exercice. Pepi avait pourtant déjà réussi sa visite médicale.

« Être si près d’un transfert qui ne se concrétise pas, c’est un véritable tourbillon d’émotions », raconte l’attaquant, qui n’a toutefois pas baissé les bras. « L’important, c’est de rester stable après coup et de garder un équilibre dans sa vie. »

À l’aube de la Coupe du monde, il se coupe donc de toute distraction. « Je me concentre toujours sur l’étape suivante, c’est-à-dire le prochain match avec le PSV, puis j’espère avoir ma chance au Mondial. »

« Je ne me préoccupe donc pas vraiment de tout ce qui se passe avant », dit-il en faisant allusion à un éventuel transfert cet été. « Je suis simplement très concentré sur la fin de saison. J’ai hâte de voir si j’aurai ma chance en équipe nationale. »

Il ne souhaite donc rien entendre de la part de son agent. « Absolument pas, à cent pour cent », assure Pepi, avant de préciser, interrogé sur un éventuel coup de fouet statistique : « Bon, seulement ça pourrait changer les choses. »

« Je répète à mon agent : après la Coupe du monde, après la saison… Si on trouve le temps, on pourra évoquer ces sujets. Mais pour l’instant, je veux juste me concentrer sur la fin de saison. »