Révolution ! Mbappé veut se racheter lui-même !

Kylian Mbappé va-t-il racheter son contrat ? La star du PSG envisage un transfert gratuit sensationnel

Kylian Mbappé pourrait finir par racheter son contrat au Paris Saint-Germain afin de pousser à un départ car il estime ne plus vouloir faire confiance au club, selon les derniers bruits.

Le joueur de 23 ans veut absolument quitter Parisen janvier, quelques mois seulement après avoir signé un contrat de deux ans qui le place parmi les athlètes les mieux payés au monde.

Mbappé pense qu'il n'y a pas de retour possible pour lui à Paris après que le club n'ait pas tenu un certain nombre de promesses faites lors de la signature de son nouveau contrat et un rapport de L'Equipe affirme que le Français est en train de perdre le soutien de ses coéquipiers.

Le PSG n'envisagerait pas de transfert avant l'été et pourrait finir par exiger plus de 200 millions d'euros pour Mbappé, ce qui rendrait de plus en plus difficile pour l'attaquant de rejoindre la plupart des clubs.

En conséquence, le crack de Bondy pourrait chercher à rompre son contrat et à racheter le montant restant pour devenir un joueur libre, un chiffre qui pourrait encore être astronomique compte tenu du salaire de 650 000 £ par semaine du joueur.

On pense que Mbappé est favorable à un transfert au Real Madrid, mais les Espagnols n'envisagent pas de le recruter après qu'il ait renoncé à son contrat l'été dernier pour prolonger avec le PSG.