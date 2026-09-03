Le FC Barcelone a fait échouer le transfert de l'Algérien Anis Hadj Moussa, ailier du club néerlandais de Feyenoord, vers Al-Ittihad, lors du mercato estival actuel.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Ittihad était parvenu à un accord avec Feyenoord pour recruter Anis Hadj Moussa lors du mercato estival en cours, après avoir soumis une offre financière d'une valeur de 30 millions d'euros.

Cependant, le journal néerlandais « De Telegraaf » a confirmé le refus de Feyenoord de conclure la transaction, en raison du déficit offensif dont l'équipe pourrait souffrir en cas de départ de sa star algérienne.

Le club néerlandais s'est déjà séparé de son attaquant japonais Ayase Ueda, au profit du club français de Lille, la semaine dernière, ce qui rend le départ d'Anis Hadj Moussa à sa suite encore plus complexe.

Le marché des transferts estival aux Pays-Bas a fermé hier soir, mercredi, ce qui signifie que Feyenoord ne pourra pas recruter de joueur pour compenser le départ de Moussa.

Le club néerlandais ne pourra recruter que des joueurs qui ne disposent pas de contrats avec leurs clubs, et même dans ce cas, il ne pourra pas les inscrire sur sa liste en Ligue des champions de l'UEFA, après la fermeture de la période d'inscription hier.

Feyenoord estime que le départ d'Anis Hadj Moussa affectera les chances de l'équipe en Ligue des champions de l'UEFA, d'autant plus qu'elle débutera la compétition par un match face au Barça, mercredi prochain, au stade Spotify Camp Nou.

Ainsi, Al-Ittihad devra chercher une autre option afin de compenser son échec dans le recrutement de l'ailier algérien, en particulier après le départ de l'ailier français Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen, avant-hier, mardi.

Il convient de rappeler qu'Anis Hadj Moussa a affiché un niveau remarquable avec Feyenoord depuis son arrivée dans ses rangs à l'été 2024, disputant 86 matchs avec le club, au cours desquels il a réussi à inscrire 26 buts et à délivrer 13 passes décisives.