Revirement soudain autour du triplé de Nacho Ferri après une discussion entre la KNVB et Opta

Nacho Ferri a inscrit un triplé contre le PEC Zwolle (0-7), mais l’agence de données Opta ne lui avait d’abord attribué que deux buts. La KNVB a rapidement estimé que l’Espagnol avait bien marqué à trois reprises. Les deux parties divergeaient donc sur ce point, mais entre-temps, Opta est revenue sur sa décision et a finalement accordé le but à Ferri.

Le 0-1 de Feyenoord avait d’abord été enregistré comme un but contre son camp de Simon Graves, qui avait reçu le tir de Ferri sur lui avant de voir le ballon finir au fond des filets. ESPN, qui utilise les données d’Opta, n’avait donc pas attribué le but au joueur de Feyenoord.

Après la rencontre, Ferri a bien reçu le ballon du match des mains de l’arbitre Alex Bos. L’homme en noir a noté que l’attaquant avait bel et bien marqué à trois reprises. Sur la feuille de match officielle aussi, Ferri est donc mentionné comme auteur du but.

« L’observation de l’arbitre et donc la feuille de match font foi en la matière », a confirmé un porte-parole de la fédération à Algemeen Dagblad. « Ferri a officiellement vu ce but lui être attribué. »

Opta affirmait au contraire qu’il s’agissait d’un but contre son camp de Graves. « Nous sommes le partenaire de données officiel de l’Eredivisie. Nos chiffres font foi pour les statistiques officielles utilisées par les médias. La KNVB n’utilise son propre enregistrement que pour, par exemple, l’application Voetbal.nl. »

L’agence de données reconnaissait toutefois que ce but controversé était difficile à juger. « C’est un cas litigieux. Cela est analysé par un groupe de personnes. Il se peut que nous y jetions encore un œil aujourd’hui. Mais est-ce que cela changera encore ? Cette chance est très faible, à moins que nous n’obtenions soudainement un nouvel angle de caméra », a déclaré un porte-parole à l’AD.

Entre-temps, Opta est revenue sur sa décision et l’agence de données a finalement attribué le but à Ferri, qui a ainsi inscrit son premier triplé avec Feyenoord.



