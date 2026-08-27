Les événements liés à l'attaquant argentin Julian Alvarez, qui a exprimé son souhait de quitter l'Atlético Madrid cet été, ne cessent de s'intensifier.

Alvarez souhaite rejoindre le Barça et jouer sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, mais le géant madrilène refuse par tous les moyens de vendre le joueur aux Blaugrana.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté qu'Alvarez envisage d'accepter l'offre d'Arsenal et de retourner en Premier League, après l'obstination de l'Atlético à refuser de le vendre au Barça.

Le journal ajoute : « Alvarez étudie l'option de jouer pour Arsenal, bien qu'au départ il ne souhaitait pas revenir en Angleterre pour des raisons familiales. »

Jouer pour Arsenal est devenu la seule option qui s'offre à Alvarez pour quitter l'Atlético Madrid, qui refuse de vendre le joueur au Barça.

Le joueur argentin s'était absenté de l'entraînement du club madrilène hier, mercredi, en raison d'un malaise, selon ce qu'a annoncé le club, ce qui s'était déjà produit la veille.

Les services médicaux de l'Atlético Madrid restent en contact avec le joueur afin qu'il reprenne les entraînements collectifs le plus rapidement possible, étant donné que l'équipe a besoin de ses services.

Mais l'absence du joueur au cours des deux derniers jours n'est plus considérée comme un simple malaise, car tout le monde est conscient que la situation est plus complexe que cela.

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