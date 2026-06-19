Le dossier concernant l’avenir de Gonzalo García, jeune attaquant du Real Madrid, a connu un rebondissement inattendu lors du mercato estival en cours ; alors que tout indiquait qu’il allait quitter le club pour trouver un temps de jeu en tant que titulaire, l’entraîneur portugais José Mourinho est intervenu de manière inattendue pour bloquer toute initiative visant à le céder.

Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Mateo Moreto, le technicien portugais a demandé à la direction de geler toutes les discussions en cours afin de pouvoir évaluer personnellement la place et les qualités techniques du jeune attaquant au sein du groupe professionnel ; le technicien portugais estime en effet que le jeune avant-centre possède des atouts susceptibles de s’intégrer à son projet sportif et veut examiner ses capacités avec précision avant de statuer.

Cette prise de position ferme a gelé les discussions alors que l’attaquant, auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, avait attiré l’intérêt de plusieurs clubs européens. inscrivant 8 buts et délivrant 3 passes décisives.

Dans l’entourage du joueur, le calme prévaut : ses proches préfèrent observer avant de décider, conscients que l’intérêt d’un entraîneur du calibre de Mourinho peut ouvrir des portes décisives pour la suite de sa carrière. les discussions avec les autres clubs étant gelées dans l’attente de la décision finale de l’entraîneur portugais.

Un départ qui paraissait acquis s’est donc transformé en dossier complexe, placé sous le signe du flou et de l’attente. L’été s’annonce riche en rebondissements, avec Mourinho dans le rôle du maître du jeu, tandis que Garcia attend de connaître sa prochaine destination et l’étape suivante de sa carrière.