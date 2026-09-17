Des médias marocains ont dévoilé la vérité sur les rumeurs qui ont circulé au sujet de la démarche de Mahmoud Bentaïk, professionnel dans les rangs du Zamalek, visant à obtenir la nationalité égyptienne afin de représenter l'Égypte dans les compétitions internationales au cours de la prochaine période.

Le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset avait indiqué que l'un des professionnels marocains évoluant dans le championnat égyptien s'était renseigné auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) sur la possibilité de représenter la sélection égyptienne, après avoir joué pour le Maroc lors de la Coupe arabe.

Tandis que d'autres médias ont indiqué que le joueur concerné était Bentaïk, qui évolue au Zamalek depuis 2024 et a épousé la fille d'Ahmed Soliman, membre du conseil d'administration du club.

Mais le site marocain « Hesport » a démenti ces informations, citant des sources bien informées, affirmant que ce qui circule n'a aucun fondement.

La source a précisé que Bentaïk n'a pas pris contact avec les responsables de la Fédération égyptienne de football au sujet d'une représentation de la sélection, et qu'il n'envisage pas du tout ce sujet.

Cette même source a insisté sur le fait que le joueur place la sélection marocaine au premier plan, et qu'il n'a actuellement aucune envie de changer de destination internationale.

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